Visto il prorogarsi dello stato di emergenza da Covid-19 durante la seduta del 9 settembre 2021 il Consiglio Amministrativo ha deciso di rinviare le elezioni per il suo rinnovo previste per il prossimo mese di dicembre all’8 maggio 2022 al fine di garantire le condizioni di massima sicurezza per la comunità partecipante sia in fase degli incontri preparatori sia in quella delle effettive elezioni.

Navigazione articoli