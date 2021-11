FERRARA: SORPRESO LADRO DI BICICLETTE, ARRESTATO E MESSO AI DOMICILIARI; EVASO ED ARRESTATO DI NUOVO DOPO POCHE ORE

Nel pomeriggio di ieri, una pattuglia dei Carabinieri di Ferrara, in C.so Giovecca, ha sorpreso B.M., un 49enne ferrarese, mentre stava compiendo il furto di una bicicletta. L’uomo è stato subito arrestato ed i militari hanno subito svolto una serie di verifiche che, in breve, li ha condotti ad identificare un ricettatore, G.C., 79enne ferrarese, procedendo a perquisirne l’abitazione.

In totale sono state trovate 8 bicilette, di cui ora si stanno cercando i legittimi proprietari.

Il ricettatore è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, mentre l’arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa della direttissima.

Ma la vicenda non si è conclusa, poiché B.M., anziché rispettare gli arresti domiciliari, dopo poche ore dal fatto era di nuovo nelle strade della città. I militari, accortisi della sua assenza durante l’attività di controllo normalmente posta in atto nei confronti delle persone colpite da provvedimenti, lo hanno ricercato e rintracciato, mentre, alla guida della propria auto, percorreva Via Ravenna. Stavolta l’uomo – nuovamente tratto in arresto per l’evasione – è stato rinchiuso nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale Carabinieri, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.

CODIGORO: DURANTE UN LITIGIO SI APPROPRIA CON LA FORZA DEL CELLULARE DELL’AVVERSARIA, VIENE ARRESTATO.

Nella serata di ieri, i Carabinieri di Codigoro sono intervenuti per una lite in corso tra un uomo ed una donna. Sul posto accertavano che, al culmine del litigio, l’uomo – un 40enne di Codigoro – aveva sottratto con la forza la borsa della sua contendente, appropriandosi del suo telefono cellulare. Per tale ragione egli veniva tratto in arresto per furto aggravato. L’Autorità Giudiziaria ne disponeva la liberazione ai sensi dell’art. 121 disp. att. C.P.P.