FERRARA: Via Darsena, per sottrarsi ad un controllo aggrediscono i Carabinieri

Durante la notte, in Via Darsena, i Carabinieri della Compagnia di Ferrara hanno tratto in arresto ROSSI Michael, 37enne della provincia di Roma, e MAZZILLI Alessandro, 32enne viterbese, per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni. I due giovani (che sono operai di una ditta che sta realizzando cablaggi in città), per opporsi ad un normale controllo delle Forze di Polizia, avevano aggredito i Carabinieri operanti che, solo con il supporto di un’altra pattuglia dell’Arma e di una volante della Polizia, riuscivano a procedere al loro arresto. Nella circostanza, tre militari subivano lesioni, fortunatamente non gravi. Nel pomeriggio odierno, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato gli arresti ed i due giovani sono stati rimessi in libertà, in attesa di giudizio.

