Eurotarget è contenta di lanciare : JUST PEOPLE !

Un’idea nata da Alessandro Livreri il coordinatore strategico della concessionaria, con la volontà di fare vivere un momento di gioia e spensieratezza ai ragazzi giovani della zona, ma non solo a loro!

Ormai per tutte le aziende creare contenuti per le piattaforme social è indispensabile, per questo abbiamo deciso di cogliere l’occasione per far partecipare alla produzione dei nostri contenuti chiunque voglia vivere una giornata sul set.

Come azienda ci siamo dati quattro valori da difendere oltre il business: l’ambiente, le diversità i giovani e il sociale sul nostro territorio.

A proposito dei giovani, che saranno i più interessati a questo progetto, siamo consapevoli dei dati raddoppiati sui fenomeni di autolesionismo in Italia nell’ultimo anno.

Crediamo che una delle problematiche sia il sentirsi inadeguati rispetto ad esempio a chi ha più follower di loro a chi fa cose più spettacolari e le condivide nei propri social.

Per questo abbiamo pensato di fare una campagna che parte dall’essere selezionati in un casting, con giudice Gianluca Busani, un vero intrattenitore del web con moltissimi seguaci, soprattutto nel pubblico 18/30 anni.

Questi provini poi verranno filmati, rendendo il tutto un vero show, in modo da dare visibilità, fare intrattenimento e selezionare le 25 persone che poi parteciperanno all’ultima giornata del progetto.

L’ultima giornata consisterà nel girare le riprese dei mini-spot che poi andranno in onda sui social e allestiremo tutta l’azienda con un’azienda di moda EINSTEIN SPACE che vestirà tutti, l’area trucco/parrucco, un angolo bar e una dj che accompagnerà questi momenti con un sottofondo musicale.

Insomma un vero proprio evento, interamente filmato per poi produrre un documentario per raccontare questa giornata.

L’unico requisito che abbiamo richiesto nel video di lancio è essere se stessi valorizzando le diversità in quanto crediamo che le stesse non siano un limite ma rappresentino la nostra unicità.

Per accedere ai casting si può mandare la domanda nel link che si trova sulla nostra pagina facebook (euro target centro auto multimarche), oppure inviando una mail a info@eurotarget.com entro il giorno 16/11/2021.

Le riprese verranno poi effettuate il giorno 21/11/2021 presso gli uffici di eurotarget.

Ci piace considerarci “persone che vendono auto” ma in quanto persone, sappiamo anche quanto sia importante, nel dover fare il nostro lavoro, creare un contesto che possa servire ai valori che sposiamo, in questo caso giovani e diversità.

