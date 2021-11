CENTO: VIOLA IL DIVIETO DI AVVICINAMENTO ALLA EX CONIUGE – VIENE ARRESTATO

Seguici e metti un Like per favore!! 0 0 0 20

Nella serata di ieri, una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Cento ha arrestato un 47enne per lesioni personali aggravate e per violazione del divieto di avvicinamento alla sua ex coniuge, disposto dal Giudice in un procedimento per atti persecutori. Secondo quanto riferito dalle parti offese, l’uomo, alle 19,30, in Via della Canapa, si sarebbe scagliato con insulti e minacce verso la propria ex coniuge ed un 52enne che la accompagnava e, non pago, avrebbe poi scagliato delle pietre contro l’altro uomo, colpendolo poi anche con una catena. L’aggredito, per difesa, avrebbe utilizzato una sbarra di ferro, rispondendo alle offese. A quel punto venivano chiamati i Carabinieri, prontamente intervenuti, per scongiurare ulteriori conseguenze. Entrambe i contendenti riportavano delle lesioni, fortunatamente lievi. L’Autorità Giudiziaria disponeva che l’arrestato venisse messo a sua disposizione, presso il carcere di Ferrara. Sono in corso le indagini tese a chiarire l’accaduto.

