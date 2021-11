FERRARA: CONTROLLI STRAORDINARI DEI CARABINIERI, DENUNCIATE 8 PERSONE, SEQUESTRATE NUMEROSE DOSI DI DROGA

Seguici e metti un Like per favore!! 0 0 0 20

Nella serata di ieri, e fino a tarda notte, i Carabinieri della Compagnia di Ferrara hanno intensificato i servizi di controllo del territorio. Numerose le persone ed i veicoli controllati in vari quartieri della città, anche con l’utilizzo degli etilometri, per prevenire anche gli incidenti stradali. Nel corso delle operazioni, sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria:

ben 5 persone, per guida in stato di ebbrezza; si tratta di tre ferraresi, un veneto ed uno straniero, di fascia d’età compresa tra i 20 ed i 50 anni;

un ferrarese 45enne, trovato in possesso di un cutter, portato in tasca senza plausibile giustificazione;

un fiorentino, 61enne, colpito da Foglio di Via Obbligatorio, da questo comune;

un nigeriano 40enne, per reati in materia di stupefacenti.

Oltre a ciò, venivano segnalate all’Autorità Amministrativa, quali consumatori di stupefacenti, altre 6 persone, dimoranti a Ferrara, di età compresa tra i 19 ed i 40 anni.

Nel complesso, venivano sequestrati circa 100 grammi di marijuana, 4 grammi di hashish, 5 grammi di eroina, cinque grammi di cocaina; tutti confezionati in dosi.

PONTELAGOSCURO: ANCORA UN ARRESTO PER SPACCIO DI DROGA.

Nella mattinata odierna, i Carabinieri della Compagnia di Ferrara hanno proceduto ancora ad individuare ed arrestare uno spacciatore di droga, di origine nigeriana, che operava – questa volta – nella zona di Pontelagoscuro. I servizi repressivi messi in atto per fronteggiare lo spaccio di stupefacenti in città hanno consentito di sorprendere nella flagranza di spaccio di diverse dosi di eroina, O.A. un nigeriano di 38 anni. L’uomo era già stato arrestato in precedenza nel capoluogo estense, per gli stessi motivi, e, proprio per tali ragioni, è anche sottoposto al divieto di dimora nella provincia di Ferrara. Con questa operazione, i Carabinieri hanno stroncato il suo proposito di proseguire nell’attività criminale; adesso dovrà rispondere nuovamente delle sue azioni dinnanzi all’Autorità Giudiziaria.

