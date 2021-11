Seguici e metti un Like per favore!! 0 0 0 20

Nel pomeriggio di oggi, un uomo di circa 30 anni, è caduto a terra dal balcone del suo appartamento al terzo piano di via Respighi a Cento per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Nucleo Radiomobile del capoluogo. L’uomo è stato immediatamente soccorso dal 118 ed elitrasportato a Bologna in gravi condizioni. Seguiranno aggiornamenti

