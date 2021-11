CENTO: La Centese Calcio ha sollevato Luca Vinci dall’incarico di allenatore della prima squadra.

Seguici e metti un Like per favore!! 0 0 0 20

La Centese Calcio ha sollevato Luca Vinci dall’incarico di allenatore della prima squadra. A Vinci vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto in questi splendidi anni. A Lui vengono riconosciuti unanimi attestati di stima per l’impegno, la serietà, la competenza e soprattutto per l’alta interpretazione di nobili valori umani. Approdato a Cento nel 2018, è stato protagonista di ben due Promozioni.Memorabile la prima, con la vittoria nella finale Play Off di Seconda Categoria, e poi le innumerevoli emozioni vissute in maglia BiancoAzzurra. La società, il consiglio, i soci augurano a Luca le migliori soddisfazioni personali e professionali, ed il più grande in bocca al lupo per il proseguo della carriera. La prima squadra, è stata affidata TEMPORANEAMENTE al mister della Juniores Paolo Govoni, in attesa di imminenti nuove comunicazioni.

