+++ARGENTA: Tragico incidente, morte due ventenni

Terribile incidente ieri sera ad Argenta alle 20 circa. Il dramma si è consumato in via Matteotti, teatro di un tragico incidente stradale in cui hanno purtroppo perso la vita due giovani ragazze.

Le due vittime stavano viaggiavano insieme a un’amica a bordo di un’auto, quando il mezzo si è scontrato con un’altra vettura, a sua volta guidata da un uomo che non ha riportato ferite gravi.

A perdere la vita sono state Carrozza Paola, classe 2000, di Argenta e Sibilio Marialuisa, classe 2001, anche lei di Argenta.

Le vittime, la 21enne Paola Carrozza di Argenta e la 20enne Marialuisa Sibilio di Alfonsine, stavano viaggiando in direzione del Santuario della Celletta, a bordo di una Mitsubishi Colt bianca condotta da un’amica, E.D.B di 20 anni, unica sopravvissuta allo schianto, che è stata però trasportata all’ospedale Sant’Anna di Cona in gravissime condizioni.

Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco, impegnati a estrarre i corpi dalle lamiere, i carabinieri e i sanitari del 118

