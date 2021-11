Joe Rapolla al liceo Cevolani

Seguici e metti un Like per favore!! 0 0 0 20

Lo scorso 20 ottobre, nella meravigliosa corte interna della sede di via Guercino, il liceo Cevolani ha accolto un ospite d’onore: il professor Joe Rapolla. Con all’attivo quattro album musicali, Rapolla è il direttore del dipartimento di arti teatrali e industria dello spettacolo della Monmouth University; vincitore di numerosi premi delle maggiori etichette, ha diretto progetti di artisti del livello di Madonna, Bon Jovi, Michael Jackson, U2 e Sting. Al Cevolani il prof. Rapolla si è esibito in due spettacoli, così da poter accontentare in sicurezza tutte le classi quinte dell’istituto; introdotto dalla breve performance canora di una studentessa del liceo, ed accompagnato in alcuni pezzi dal professor Gianni Govoni, organizzatore dell’evento, qui nei panni del suo alter ego musicale John Strada, il professor Rapolla ha tenuto un intervento sulla cultura musicale americana, parlando di come si è evoluta l’industria del settore, grazie anche alla tecnologia, delle tante opportunità che la musica può creare a livello professionale e dei benefici che può dare a livello personale. Ha discusso con gli studenti in modo interattivo circa l’approccio diverso nell’ascolto e nella composizione della musica da parte delle nuove generazioni, ed ha parlato dell’importanza delle arti per abbattere le barriere socio-razziali e per migliorare il lavoro di gruppo, non senza raccontare piacevoli aneddoti del lavoro svolto con rockstar come Bruce Springsteen e Sting.

