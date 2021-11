CENTO: Il 25 novembre flash mob per dire con forza “NO ALLA VIOLENZA DI GENERE”

Seguici e metti un Like per favore!! 0 0 0 20

Il 25 novembre, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, alle 10.30 nel Piazzale della Rocca di Cento, ci sarà un flash mob per dire con forza “NO ALLA VIOLENZA DI GENERE”.



Nella stessa giornata, sono stata invitata ad intervenire in Regione Emilia Romagna come Responsabile Provinciale di Fratelli d’Italia del Dipartimento alle Pari Opportunità di Ferrara.



Ad oggi, il fenomeno è fortemente presente in tutto il mondo e per contrastarlo, dobbiamo cambiare la nostra cultura imparando dalla storia dalle donne che, nel dopo guerra, hanno lottato per conquistare dei diritti creando un punto di rottura contro la supremazia maschile che le discriminava in tutti gli ambiti.



È dovere delle istituzioni sensibilizzare l’opinione pubblica attraverso iniziative concrete e attivando progetti anche nelle scuole tra i più giovani, che spesso, tendono a sminuire le parole non pensando che sono una traduzione dei pensieri.



Spesso, queste donne, hanno solo paura di non farcela e si sentono sole, vanno incoraggiate e sostenute, perchè non c’è nulla che faccia più paura della forza e del coraggio di una donna contro la debolezza e la vigliaccheria, di chi usa la violenza.

Francesca Caldarone

Seguici e metti un Like per favore!! 0 0 0 20