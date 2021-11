Seguici e metti un Like per favore!! 0 0 0 20

Lunedì in Austria scatterà il lockdown generale per tutta la popolazione a causa del crescente numero di contagi. Il blocco durerà 20 giorni e poi proseguirà per i non vaccinati. L’annuncio è stato dato dal cancelliere Alexander Schallenberg dopo un vertice dello Stato federale.

