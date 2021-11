CENTO: tenta il suicidio ma viene salvato dai Carabinieri

Seguici e metti un Like per favore!! 0 0 0 20

Nella decorsa nottata la Centrale Operativa della Compagnia di Cento ha ricevuto una chiamata da parte di un cittadino che segnalava lamenti e pianti provenienti dall’impalcatura montata all’esterno del condomino di residenza per i lavori di ristrutturazione della facciata. Giunti sul posto i militari, entrati nello stabile, tramite il terrazzo di un’abitazione sita al quarto piano, accedevano all’impalcatura individuando un soggetto, in forte crisi emotiva, in procinto di suicidarsi con un cappio al collo agganciato al ponteggio.

Nelle fasi concitate, mentre la centrale operativa allertava i Vigili del Fuoco ed il 118, uno dei militari, visto l’imminente pericolo, si arrampicava comunque sulla struttura portante e con azione repentina riusciva a sfilare, da tergo, il cappio dal collo del malcapitato che provava ugualmente a lanciarsi nel vuoto senza riuscirvi, poiché bloccato repentinamente dallo stesso Carabiniere

Scongiurato il pericolo, il soggetto è stato recuperato dai Vigili del Fuoco e trasportato all’interno dello stabile ove è stato affidato al personale sanitario.

Seguici e metti un Like per favore!! 0 0 0 20