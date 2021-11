CENTO: ‘Esasperazione’, quello che si ‘respira’ (male) all’incrocio tra via IV Novembre e Via Ugo Bassi – File interminabili e inquinamento alle stelle

Seguici e metti un Like per favore!! 0 0 0 20

Dopo aver ‘beccato’ 5 volte il semaforo rosso ci siamo chiesti – assieme ad altre centinaia di automobilisti in fila – se e quando si troverà una soluzione al caos che si viene a creare all’incrocio tra le vie Ugo Bassi, Risorgimento e IV Novembre. Dopo che la circolazione veicolare, a causa del cantiere della Pinacoteca Civica, è stata deviata a sinistra su via Ugo Bassi, il traffico sul suddetto incrocio è diventato insostenibile, in particolar modo durante gli orari di punta. Un semaforo che, tra l’altro, da tempo mostra i suoi limiti con tempi incredibilmente ‘ristretti’ all’uscita da via Ugo Bassi ma, incredibilmente, nessuna notizia di interventi risolutivi. Va sottolineato che una tale mole di traffico veicolare ferma tanto a lungo crea una cappa di inquinamento molto pericolosa per la salute di chi abita e lavora in quell’area. Qualcuno, fermo al semaforo, imprecando chiede che “vengano messi dei vigili nelle ore di punta”, qualcun altro suona e altri, purtroppo, esasperati passano col rosso. Nella speranza che chi di dovere faccia finalmente qualcosa restiamo in trepida attesa.

