GRUPPO CREDEM: NUOVO MODELLO DI CONSULENZA ASSICURATIVA. ENTRO IL 2025 L’80% DEI CONTRATTI SARA’ FIRMATO IN DIGITALE

● Lanciato un nuovo modello di consulenza digitale dedicata all’analisi dei bisogni di protezione della clientela. Risparmio annuo di circa 7 tonnellate di CO2 da minor consumo di carta;

Approvati nei giorni scorsi i risultati a fine settembre 2021 di Credemvita e Credemassicurazioni : continua crescita dei volumi con riserve complessive pari a 8,3 miliardi di euro (+12% a/a) per Credemvita e raccolta premi danni a 38,3 milioni di euro (+2% a/a) per Credemassicurazioni; a fine settembre crescita dei premi legati a garanzie di protezione in ambito vita e danni in aumento del 4% a/a a 50,2 milioni di euro; utile netto complessivo delle due compagnie a fine settembre 2021 a 33,9 milioni di euro (+14% a/a);

continua innovazione della gamma prodotti con la nuova linea di polizze di protezione vita di Credemvita e le polizze a copertura dei rischi informatici per le famiglie di Credemassicurazioni.

Il Gruppo Credem, tra i principali e più solidi gruppi bancari italiani, ha lanciato un nuovo modello di consulenza digitale dedicata all’analisi dei bisogni di protezione della clientela, con l’obiettivo di offrire soluzioni assicurative sempre più coerenti con le esigenze del singolo cliente. In particolare, grazie ad una nuova piattaforma che consentirà di firmare i contratti assicurativi di protezione tramite firma digitale e tramite il proprio internet banking a distanza, l’obiettivo è raggiungere entro il 2025 l’80% dei contratti sottoscritti tramite firma digitale (sul totale dei contratti sottoscrivibili con tale metodologia), in linea con la strategia complessiva del Gruppo Credem. La completa digitalizzazione del processo comporterà un risparmio annuo di circa 7 tonnellate annue di CO2.

Credemvita, compagnia assicurativa attiva nei rami vita, e Credemassicurazioni, compagnia assicurativa attiva nei rami danni, hanno inoltre approvato nei giorni scorsi i bilanci al 30 settembre 2021. Entrambe le società, guidate dal Direttore Generale Francesco Germini, hanno raggiunto risultati positivi. In particolare per Credemvita le riserve complessive sono pari a 8,3 miliardi di euro in crescita del 12% a/a e per Credemassicurazioni i premi emessi ammontano a 38,3 milioni di euro in crescita del 2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In dettaglio, l’utile netto di Credemvita si è attestato a 24,2 milioni di euro in aumento del 25% a/a, mentre l’utile netto di Credemassicurazioni si è attestato a 9,8 milioni di euro (-6% a/a) e risente del crescente valore restituito ai clienti nel corso dell’anno per una maggiore sinistralità registrata nell’ambito delle polizze di protezione.

