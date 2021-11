CENTO: LITE IN STRADA, ESPLOSO UN COLPO DI PISTOLA – I CARABINIERI INDAGANO

Seguici e metti un Like per favore!! 0 0 0 20

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Cento, sono intervenuti in Via Matteotti, chiamati da un 22enne straniero – ma residente in città – che diceva di avere avuto una lite in strada con un suo conoscente, il quale lo avrebbe minacciato esplodendo un colpo di pistola. Gli operanti procedevano ad immediate ricerche e rintracciavano l’aggressore mentre, in biciletta, si aggirava poco distante dal luogo del fatto. Si tratta di un 35enne, cittadino albanese, già noto alle Forze dell’Ordine, che non ha opposto resistenza al controllo dei militari. Sottoposto a perquisizioni della persona e dell’abitazione, non veniva trovata alcuna traccia dell’arma da fuoco, su cui non si hanno ancora sufficienti elementi per capire se si possa trattare di un’arma comune oppure una “scacciacani”. Sono in corso gli accertamenti per fare piena luce sui fatti; le prime risultanze hanno comunque consentito di denunciare l’uomo per il reato di minaccia aggravata.

