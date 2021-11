SABATO 27 NOVEMBRE l’ XXV edizione della GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE

Seguici e metti un Like per favore!! 0 0 0 20

La Colletta Alimentare si svolgerà secondo le seguenti modalità: i Volontari di varie associazioni del territorio presenti all’ingresso dei supermercati ed esercenti associati Ascom che a livello locale aderiscono all’iniziativa, distribuiranno un volantino indicante i prodotti alimentari di maggior necessità, le donazioni ricevute verranno depositate in appositi contenitori. Gli alimenti raccolti verranno gestiti logisticamente dalla Protezione Civile di Cento, successivamente trasportati e stoccati nel magazzino di Ferrara situato in via Trenti, 32 (presso M.O.F.) per poter essere immediatamente ridistribuiti tra le Associazioni Assistenziali locali convenzionate gratuitamente al Banco Alimentare e giungere così a chi ha bisogno.

