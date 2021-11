Giornata Mondiale delle Città per la Vita, Città contro la Pena di Morte, anche il Comune di Cento aderisce

Seguici e metti un Like per favore!! 0 0 0 20

CITIES FOR LIFE, la Giornata Mondiale delle Citt࠰er la Vita/Cittࠣontro la Pena di Morte, rappresenta la pi grande mobilitazione contemporanea planetaria per indicare una forma pi alta e civile di giustizia, capace di rinunciare definitivamente alla pena capitale.

“Cities for life” 蠵n’iniziativa della Comunitࠤi Sant’Egidio che si svolge ogni anno nell’anniversario della prima abolizione della pena capitale (Granducato di Toscana, 30 novembre 1786): ad essa aderiscono 2163 citt࠮el mondo (97 stati diversi) che illuminano un proprio monumento in simbolo di opposizione alla pena di morte.

Il Comune di Cento aderisce per il settimo anno all’iniziativa, illuminando la Rocca.

Marted젳0 novembre a partire dalle ore 18.00 Amnesty International – Gruppo 196 sar࠰resente nella Piazza della Rocca con una propria postazione per raccogliere firme contro la pena di morte.

Alle ore 18.30 dopo l’intervento dell’Assessora alla Cultura Silvia Bidoli, si accenderanno le particolari luci che caratterizzeranno la Rocca quale monumento “emotivo” e simbolico dei pi alti valori della vita.

