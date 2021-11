MIGLIARINO: CONTROLLATO CON GREEN PASS FASLSIFICATO, TENTA DI CORROMPERE I CARABINIERI.

Seguici e metti un Like per favore!! 0 0 0 20

Nella mattinata odierna, i Carabinieri della Stazione di Migliarino, durante le ordinarie attività di perlustrazione del territorio, hanno proceduto al controllo di un furgone con targa straniera. Alla guida vi era DOGOTER IURIE, un moldavo di 48 anni, che stava trasportando merci di vario genere. L’uomo, trovato in possesso di un green pass non valido, che si ritiene falsificato, al fine di eludere il controllo, offriva delle banconote a militari operanti, porgendogliele insieme ai documenti d’identità ed invitandoli a lasciargli proseguire il viaggio. I Carabinieri procedevano immediatamente all’arresto dell’uomo per il reato di istigazione alla corruzione; l’Autorità Giudiziaria, informata, ne disponeva la liberazione ai sensi dell’art. 121 disp. att. c.p.p. Sono in corso le verifiche circa la falsificazione del green pass.

Seguici e metti un Like per favore!! 0 0 0 20