Cento. Teatro Pandurera, Fondazione Teatro G.Borgatti. Mercoledì va in scena “L’Attimo Fuggente” con Ettore Bassi

Per la prima volta a Cento, in arrivo lo spettacolo teatrale “L’Attimo Fuggente”, la trasposizione dell’omonimo film che ha segnato (e continua a coinvolgere) intere generazioni di spettatori, al grido di “Oh capitano, mio capitano!”.

In scena la storia dei giovani studenti della Welton Academy e del loro incontro con il professor Keating (interpretato dall’attore Ettore Bassi) come inno senza tempo di rinnovamento del significato di questi legami che risuona nei valori della vita “perchè il potente spettacolo continua, e anche tu puoi contribuire con un verso”».Regia di Marco Iacomelli.

Lo spettacolo, inserito nella programmazione della prosa, sarà sul palco del Teatro Pandurera -mercoledì 1 dicembre p.v. alle ore 21.

