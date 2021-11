25° GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE 2021:14 MILIONI DI PASTI DONATI ALLE PERSONE IN DIFFICOLTÀ

Seguici e metti un Like per favore!! 0 0 0 20

L’iniziativa solidale promossa dalla Fondazione Banco Alimentare continua fino al 10 dicembre con la spesa online e le Charity card La colletta alimentare, al suo 25esimo anno, è tornata in presenza. Non era scontato che, con la ripresa dei contagi, 140mila volontari, nel rispetto delle norme, tornassero davanti a quasi 11mila supermercati per vivere e proporre un gesto semplice ma concreto di solidarietà. “Un gesto capace di unire in un momento in cui tutto sembra volerci dividere: dalla ripresa del virus, ai contagi crescenti, all’insicurezza economica. La giornata della Colletta ci manifesta che sono i fatti, i gesti che innanzitutto educano, noi, i nostri figli, tutti, e possono realizzare autentica solidarietà e coesione sociale” ricorda Giovanni Bruno, presidente della Fondazione Banco alimentare Onlus. Quest’anno con la Colletta si sono raccolte circa 7.000 tonnellate di cibo, l’equivalente di 14 milioni di pasti* nonostante il momento particolare e i disagi dovuti al maltempo in numerose località. Quanto raccolto, insieme a quanto recuperato dal Banco Alimentare nella sua ordinaria attività durante tutto l’anno, sarà distribuito nelle prossime settimane a circa 7.600 strutture caritative che assistono oltre 1,7 milioni di persone. La colletta continua online fino al 10 dicembre su Amazon.it/bancoalimentare e sul sito https://www.colletta.bancoalimentare.it, fino al 5 dicembre su Esselunga.it e su Easycoop.com. Da domenica 28 novembre a domenica 5 dicembre 2021 la Colletta Alimentare continua anche attraverso le Charity Card di Epipoli, da 2, 5 o 10 euro, disponibili nei supermercati aderenti all’iniziativa oppure online sul sito www.mygiftcard.it. Le donazioni saranno poi convertite in alimenti.

“Anche quest’anno abbiamo avuto la riprova che si può vivere un gesto di solidarietà in qualunque condizione ci si trovi. Le persone hanno risposto positivamente a quel segno di speranza che desideriamo essere.” – dichiara Roberta Maccaferri, Preferente di zona della Colletta Alimentare.

Nel territorio sono stati raccolti 12.800 chilogrammi in 26 punti vendita, coinvolgendo circa 300 volontari.

GRAZIE

alla Protezione Civile di Cento, il Comune di Cento, al Presidente e al Consiglio Comunale del Comune di Cento, i donatori che hanno fatto la spesa, tutti i volontari, il Centro di Solidarietà e Carità di Ferrara, i Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi 1,2,3,4, della scuola dell’infanzia “Angelo Custode” di Renazzo, della scuola dell’infanzia “San Giuseppe” di Corporeno, le Scuole Malpighi Renzi di Cento, le insegnanti e i bambini che hanno aderito al progetto “LA SPESA A SCUOLA, il gruppo SCOUT di Cento e di Casumaro, la Caritas Parrocchiale di Penzale, Renazzo, Casumaro e S. Agostino, l’AVIS di Casumaro, la Croce Rossa Italiana sezione di Cento, il ROTARY di Cento, il LIONS di Cento, i volontari di Cento Solidale, l’ANFFAS “Coccinella Gialla”, Orogel, la Ditta Mexico e Nuvole di Miller Carassiti, il Molino Pivetti, l’ASCOM di Cento e gli esercenti che hanno aderito, i Direttori dei supermercati che hanno aderito.

Il Responsabile di zona

della Colletta Alimentare

Roberta Maccaferri

