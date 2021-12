Just People: giudice ai casting di Just People Gianluca Busani a Pieve di Cento

Seguici e metti un Like per favore!! 0 0 0 20

Torna a Pieve di Cento (Bo) Gianluca Busani una vera star del web e dell’intrattenimento, famoso per le sue parodie dei film/serie tv realizzate interamente con costumi prodotti da lui, le quali hanno raggiunto milioni di visualizzazioni su instagram e tik tok.

Sabato 04 Dicembre sarà infatti dalle 14.00 negli uffici di eurotarget a fare il giudice ai casting di Just People. Il progetto è volto a realizzare una campagna pubblicitaria e a lanciare un importante messaggio “le diversità ci rendono autentici”. Per arrivare alla giornata di riprese i concorrenti dovranno passare le selezioni, che verranno tutte riprese, per poi costruire un format che andrà poi in prima visione sui social. Just People doveva avere solo una giornata di casting ma visto il successo delle adesioni, si è arrivati a tre giornate e l’ultima appunto è proprio sabato 04 dicembre. Sono rimasti ancora 20 posti, per iscriversi è richiesto solo di essere se stessi e di mandare un messaggio whatsapp con nome e cognome al 393 0000760. Chi avrà accesso alla fase finale, potrà poi partecipare alla giornata di festa sul set finale, con Einstein Space che vestirà gli attori per un giorno e Giorgia Vi parrucchieri che curerà le acconciature ed il trucco.

Gli spot verranno poi usati nelle pubblicità dei cinema delle province di Ferrara e Bologna come premio a chi ha partecipato.

Fonte eurotarget

Seguici e metti un Like per favore!! 0 0 0 20