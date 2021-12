OPEN DAY IN PRESENZA AL BASSI BURGATTI SABATO 4 DICEMBRE 2021

Seguici e metti un Like per favore!! 0 0 0 20

L’istituto Bassi Burgatti propone alle famiglie il primo appuntamento di SCUOLA APERTA sabato 4 dicembre 2021. Genitori e studenti sono invitati ad incontrare docenti e studenti per conoscere l’offerta formativa e visitare i nostri laboratori. Il pomeriggio di open day è organizzato su 3 turni da un’ora: dalle 15.00 alle 16.00 ; dalle 16.00 alle 17.00 ; dalle 17.00 alle 18.00 . Per partecipare è necessario effettuare un’iscrizione per ciascun partecipante, sia genitore che studente. Per accedere ai locali dell’istituto, i genitori devono esibire il certificato verde (green pass).Prossimo appuntamento OPEN DAY IN PRESENZA sabato 18 dicembre 2021.

Tutte le informazioni sul sito www.isit100.fe.it

Video di presentazione sul nostro canale you tube https://www.youtube.com/watch?v=Bc1ag5iW2ww

https://www.youtube.com/results?search_query=isit+bassi+burgatti

