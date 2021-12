PIEVE DI CENTO: oltre 84% della popolazione over 12 vaccinata

Seguici e metti un Like per favore!! 0 0 0 20

ad oggi, è stata vaccinata, risultato che ci colloca al secondo posto tra . Per quanto riguarda invece le terze dosi sono state somministrate già al 12,6 dei Pievesi (26 % tra gli over 60). Ausl ha provveduto all’invio di oltre 52.500 sms alla maggior parte degli over 70 non ancora in possesso di una prenotazione, proponendogli data, orario e sede di appuntamento per la somministrazione della. Si precisa che l’sms non verrà inviato agli anziani il cui medico di Medicina generale aderisce alla campagna vaccinale o a tutti coloro a cui è stato somministrato il ciclo primario anticovid al domicilio. Qualora non si volesse cogliere l’opportunità offerta, si raccomda ai cittadini di modificare l’appuntamento o annullarlo attraverso tutti i canali CUP.A prescindere da coloro che riceveranno la chiamata attiva dell’Azienda USL di Bologna restano validi tutti i canali di prenotazione CUP ad eccezione per adesso delle farmacie, purché si siano già maturati 5 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. Modalità di prenotazione: tutti gli sportelli CUP, farmacie con punto CUP, numero verde 800 884888 (lun-ven: 7.30-17.30, sab: 7.30-12.30), CUPWEB (www.cupweb.it), il Fascicolo ‘Sanitario Elettronico e l’APP ER-Salute..Continueremo a tenervi aggiornati!Per approfondimenti e maggiori informazioni: https://www.ausl.bologna.it/…/press…/datapress-view

