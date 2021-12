FISCAGLIA: trovati con la refurtiva, 2 persone denunciate per ricettazione

Seguici e metti un Like per favore!! 0 0 0 20

Nella giornata di ieri 03 dicembre i Carabinieri della Stazione di Migliarino, a conclusione di specifica attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà due soggetti, T.S. 23enne residente a Jolanda di Savoia, con precedenti per reati contro il patrimonio e un minorenne residente a Fiscaglia, per il reato di ricettazione. Le indagini scaturite a seguito del furto di generi alimentari ed attrezzatura di ristorazione perpetrato, in data 15 aprile u.s., presso un bar e l’adiacente parrocchia siti in località Borgo Cascina di Fiscaglia, hanno consentito di rinvenire, nella disponibilità dei predetti, nr. 2 affettatrici costituenti parte della refurtiva.

