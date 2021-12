PIEVE DI CENTO: Federica Orsi riconfermata alla guida del PD pievese per i prossimi 4

Seguici e metti un Like per favore!! 0 0 0 20

“Sono stata riconfermata segretaria del Partito Democratico Pieve di Cento nel Congresso che si è svolto questo weekend con 96 voti (pari al 64,9%)”. Riconferma dunque per Federica Orsi, 43 anni di Pieve di Cento, che guiderà il PD pievese per i prossimi 4 anni. La neo-segretaria spiega “Il titolo della mia mozione “Un PD aperto ai giovani, alla società e ai cambiamenti del mondo” spero spieghi efficacemente ciò che intendiamo realizzare nei prossimi 4 anni.Un grazie di cuore a tutte le persone che mi hanno supportato – in mille modi diversi – e un grandissimo augurio di buon lavoro ai membri del direttivo che insieme a me sono stati eletti. Non vedo l’ora di iniziare a realizzare tutto ciò che abbiamo immaginato!”

