Assegnato il premio SuperAbile INAIL a Roberto Vitali (Village4All)

Seguici e metti un Like per favore!! 0 0 0 20

E’ andato al ferrarese Roberto Vitali il premio SuperAbile di INAIL: a vent’anni dalla fondazione del contact center per la disabilità, viene assegnato un riconoscimento significativo a Vitali che ha contribuito – con Franco Bomprezzi, primo direttore del portale e della rivista SuperAbile e Luca Pancalli, attuale presidente del Comitato Paralimpico Italiano – alla realizzazione di questo portale – voluto dall’Istituto Nazionale per l’ Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – che opera fornendo informazioni nel settore dell’inclusione e dell’accessibilità. In questo modo si è voluto premiare il lavoro del co-fondatore di Village4All per l’impegno dimostrato nell’azione di abbattimento delle barriere materiali e culturali che impediscono alle persone con disabilità un pieno godimento dei viaggi e del tempo libero. Roberto Vitali è componente di giunta di Ascom Confcommercio Ferrara ed è cofondatore ed amministratore delegato di Village4All che ha sede a Ferrara.

“Village4All è nata nel 2008 come Progetto sociale, diventata startup nel 2010 e in seguito impresa nel 2011 – racconta Vitali – ed abbiamo puntato sul tema dell’Innovazione Turistica specializzata in Ospitalità Accessibile. Negli anni a seguire abbiamo coordinato il primo network di strutture turistiche che garantiscono attraverso il nostro software V4A informazioni affidabili sulla propria accessibilità. Oggi sono oltre settanta le strutture ricettive che fanno parte di questo network di imprese che hanno lo scopo di incrementare l’ospitalità ed il turismo accessibili. In questo ambito poi – conclude Vitali – sosteniamo sia il pubblico ed il privato ad affrontare questo mercato con un metodo di lavoro internazionale consolidato ed una esperienza di oltre un decennio”. Di recente Roberto Vitali è stato intervistato nell’ambito di ConverseRai proprio sul tema del turismo accessibile: le riprese sono state realizzate all’Holiday Village Florenz (agli Scacchi) di Gianfranco Vitali, imprenditore del settore e presidente delegazione Ascom a Comacchio. La struttura turistica rappresenta un’eccellenza della nostra costa ed è da sempre all’avanguardia sui temi dell’accessibilità e della sostenibilità ambientale.

Seguici e metti un Like per favore!! 0 0 0 20