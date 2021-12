Seguici e metti un Like per favore!! 0 0 0 20

Giungono in Redazione tantissime segnalazioni di marciapiedi ingombri di fogliame che, da moltissimi giorni, recano grande pericolo per la circolazione pedonale, oltre ad essere una brutta immagine per la città. Raccogliamo, attraverso questa eloquente immagine, la segnalazione e ‘giriamo’ a chi di dovere per sapere quando l’Azienda incaricata alla pulizia si deciderà ad intervenire. Sperando che nel frattempo nessuno si faccia male.

