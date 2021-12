linea diretta 11 dicembre 2021: CERIMONIA DI DONAZIONE ALLA CITTA’ DI UN QUADRO DI PAOLO ANTONIO BARBIERI

Seguici e metti un Like per favore!! 0 0 0 20

Da oggi il patrimonio artistico della città si impreziosisce di una splendida opera di Paolo Antonio Barbieri, fratello del celebre Guercino.”Argenti e paramenti vescovili” potrà mostrarsi in tutta la sua bellezza nella Pinacoteca provvisoria di San Lorenzo non appena sarà di nuovo accessibile, in attesa di trovare collocazione definitiva nella recuperata Civica Pinacoteca del nostro comune.Ringrazio a nome di tutta la città le associazioni “Amici della Pinacoteca Civica di Cento” e “Imprenditori Centesi per la Cultura” per questa importante donazione. La collaborazione tra Istituzioni e privati continua a portare buoni frutti per la nostra città. Grazie all’Assessore alla cultura Silvia Bidoli e al direttore dei musei civici Lorenzo Lorenzini per aver seguito l’operazione e per curare la futura conservazione e l’esposizione del dipinto. Così il Sindaco Edoardo Accorsi.

