AUSLFE-Comune di Tresignana. Comunicato stampa congiunto. Aumentano gli studenti positivi, lezioni sospese all’istituto comprensivo di Tresigallo e Formignana

su indicazione del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl di Ferrara, il Comune di Tresignana ha adottato un’ordinanza di sospensione delle lezioni in presenza per l’istituto comprensivo Don Chendi riguardante i plessi di Tresigallo e Formignana.

L’adozione del provvedimento si è resa indispensabile a seguito dell’aumento importante di positività tra gli alunni, in particolare della scuola primaria, cui si aggiungono le positività di due docenti, nonché per il fatto che, dall’indagine epidemiologica effettuata, è emerso in modo chiaro che gli alunni rivelatisi positivi al Covid-19, avevano avuto contatti considerabili stretti anche con bambini e ragazzi di altre classi, sia in ambito scolastico sia in ambito extrascolastico.

L’ordinanza di sospensione delle lezioni in presenza al momento è stata prevista fino a lunedì prossimo; sarà comunque cura del Dipartimento di Sanità Pubblica effettuare, nei tempi più rapidi possibile, i tamponi su tutti i bambini affinché, qualora ve ne siano le condizioni, le lezioni possano riprendere in presenza il più presto possibile.

Con l’occasione si ricorda, ancora una volta, l’importanza di mantenere, in qualsiasi ambito, le buone pratiche di prevenzione, in ordine a distanziamento, utilizzo della mascherina, igiene delle mani e aerazione degli ambienti.

