Eurotarget premiata da L’Economia – Corriere della Sera e Emilia Post

Il giorno 8.11.2021 al Palazzo dei Congressi a Bologna, la concessionaria eurotarget è stata premiata da Emilia Post e dal quotidiano “L’Economia – Corriere della Sera” come una delle 1000 migliori aziende della provincia di Bologna.

Il premio non si basava sull’ammontare del fatturato, ma da uno studio fatto sulla redditività e sulla solidità finanziaria.

Durante l’evento aziendale di fine anno, dove hanno partecipato tutti i dipendenti di eurotarget è stata l’occasione per il fondatore di eurotarget Stefano Chierici rendere pubblico a tutto lo staff questo importante premio “Ci tenevo a condividere questo importante risultato in un momento dove fossimo tutti presenti, è un risultato che appartiene a tutti. Sono contento che siano stati considerati vari fattori diversi dal fatturato per questa premiazione e questo la rende ancora più importante”.

Durante l’evento ha presenziato a questo momento anche Luca Borsari il sindaco di Pieve di Cento, che ha salutato i ragazzi dello staff, complimentandosi e ricordando a loro l’importanza del momento che vivranno tra qualche mese quando lavoreranno nei nuovi uffici nello stabile della ex-lamborghini trattori.

