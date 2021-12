Gli alunni della scuola primaria Pascoli di Cento, come tanti piccoli ELFI in giro per le vie della città

Seguici e metti un Like per favore!! 0 0 0 20

“Maestra, perchè non portiamo gli auguri ai nonni?” Tutto è nato dall’esclamazione di un alunno di classe seconda, ricordando la semplice ma emozionante iniziativa che ha coinvolto i piccoli studenti e le due strutture per anziani di Cento , in occasione della giornata della gentilezza. E così è nata l’idea di “portare in giro” gli auguri di Natale ai nonni del Plattis e del Cavalieri. I nonni hanno accolto i bambini con occhi pieni di emozione, tutti pronti, posizionati di fronte alle finestre, per ascoltare poesie e canti natalizi.

Perchè non ringraziare anche i medici e gli infermieri del Pronto Soccorso e del Centro Vaccinale, persone care all’istituto Pascoli, che in novembre hanno accolto l’invito degli insegnanti nella giornata di Libriamoci. L’anno scorso i disegni, pieni di bellissimi arcobaleni, sono stati loro recapitati ma, quest’anno i bambini stessi li hanno consegnati di persona! Il nostro ringraziamento va a tutto il personale sanitario, per l’impegno nel fronteggiare l’emergenza a fianco dei pazienti e delle loro famiglie.

“E’ stata una bellissima esperienza – concordano i docenti – come sempre la semplicità dei bambini arriva dritta al cuore di tutti”.

Le uscite sul territorio rientrano tra le attività di outdoor education al fine di sensibilizzare l’essere cittadini attivi. I genitori hanno sostenuto l’iniziativa rafforzando il sodalizio scuola, famiglia e società.

La dirigente scolastica dott.ssa Rosaria Calabria ringrazia i responsabili delle strutture Plattis e Cavalieri, l’Assessore dott. Mario Pedaci, la direttrice del distretto Ovest dott.ssa Anna Maria Ferraresi, il direttore del Pronto Soccorso dott. Daniele Cariani, la coordinatrice del Pronto Soccorso dott.ssa Sabrina Frignani, il dott. Fabio Tassinari della Direzione Infermieristica di Cento e tutti i volontari della Protezione Civile.

