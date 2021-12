LA BANDA DEI BABBI NATALE IN MISSIONE ALLA CASA DEL VOLONTARIATO

Seguici e metti un Like per favore!! 0 0 0 20

Anche quest’anno l’I.C. IlGuercino ha accolto l’invito dell’Associazione Cento Insieme che invitava a preparare pacchi dono da destinare ai bambini appartenenti a famiglia in difficoltà. Ogni pacco doveva contenere un gioco nuovo e un biglietto di auguri.

Studenti e studentesse della Secondaria si sono sentiti subito coinvolti e hanno contribuito portando fiocchi e nastri di ogni tipo, carte coloratissime a tema natalizio e tantissimi giochi nuovi, pronti per essere incartati! I docenti si sono subito resi disponibili e con un grande lavoro di squadra sono stati incartati, decorati ed etichettati ben 85 pacchi regalo! Ogni pacco è stato anche impreziosito da splendidi biglietti di auguri, colorati, pieni di brillantini, alcuni realizzati con la tecnica del pop up, allegri e gioiosi come gli studenti che li hanno realizzati con grande cura.

Venerdì 17, al mattino, la classe 1F, in rappresentanza di tutte le classi della Secondaria, come una vera banda di Babbi Natale, si è recata alla Casa del Volontariato, per consegnare i doni.

Un ringraziamento speciale va a tutte le famiglie che hanno contribuito acquistando i regali e ai ragazzi e alle ragazze che hanno partecipato, mossi da valori importanti, come la solidarietà, l’altruismo, la ricerca dell’uguaglianza tra le persone. Take care of each other! Merry Christmas!

