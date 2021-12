Seguici e metti un Like per favore!! 0 0 0 20

Ritiro dei referti di laboratorio

Dal 1° Gennaio 2022 i cittadini senza identità digitale possono ritirarli in farmacia al costo di 1.50 €uro

Rimane gratuito il ritiro della versione digitale per chi ha identità digitale -SPID; carta identità elettronica e la carta nazionale dei servizi – CNS e la consegna manuale presso le segreterie dei centri prelievo

Ferrara, XX-12-2021. Dal 1° ottobre 2021, l’accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni è possibile solo con il sistema pubblico di identità digitale Spid, la carta d’identità elettronica (CIE) o la carta nazionale dei servizi (CNS). Questo, a seguito delle nuove indicazioni fornite dall’Agenzia per l’Italia Digitale AGID.

Per accedere al portale aziendale per lo scarico dei referti di laboratorio analisi, è, quindi, necessario avere la Spid (identità digitale), che sarà sempre più necessaria per poter usufruire di servizi digitalizzati non solo sanitari. Una disposizione che vale anche per l’Azienda USL di Ferrara che, a decorrere dalla stessa data, ha messo a disposizione dei cittadini un nuovo portale raggiungibile dal sito www.ausl.fe.it -Sezione Servizi Online alla voce “Referti Sanitari Online – Ritiro Referti di Laboratorio- o direttamente collegandosi al link https://auslfe.smarthospital.cloud per scaricare i referti degli esami di laboratorio.

Rimane sempre possibile continuare a gestire, comodamente e gratuitamente, i propri esami, certificati e referti anche di laboratorio analisi dal proprio Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).

Qualora, invece, non ne sia in possesso, potrà ancora rivolgersi alle farmacie abilitate al servizio di consegna referti.

L’Azienda Usl di Ferrara, per agevolare il ritiro dei referti di laboratorio analisi, ha infatti da tempo reso possibile il servizio anche alle farmacie che ne hanno fatto richiesta, in totale sicurezza e nel rispetto della normativa fissata dall’Agenzia per l’Italia Digitale AGID, che però a decorrere dal 1/1/2022 prevederà un contributo a carico del cittadino che lo richiede, alla tariffa calmierata di 1.50 €.

Per chi ha scelto la consegna manuale di seguito sono riportati i punti e gli orari di ritiro presso le strutture AUSL:

CONSEGNA REFERTI

CENTO Portineria dell’Ospedale dal Lunedì al Venerdì 8-13

BONDENO Medicina di Gruppo dal Lunedì al Venerdì 8.30-12,30 / 15-18.30

FERRARA Segreteria Centro Prelievi dal Lunedì al Venerdì 11- 13; Sabato 11-12.30

COPPARO Segreteria Centro Prelievi dal Lunedì al Venerdì 10 alle 12

PORTOMAGGIORE Centro Servizi CUP dal Lunedì al Venerdì 11 – 14

ARGENTA Portineria dell’Ospedale dal Lunedì al Sabato 8-13

LAGOSANTO- DELTA Portineria dell’Ospedale dal Lunedì al Sabato 8-13

COMACCHIO Portineria Casa della Salute dal Lunedì al Sabato 8-13

