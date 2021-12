Seguici e metti un Like per favore!! 0 0 0 20

Un italiano su quattro non farà regali a Natale per risparmiare o evitare contatti. Lo rivela un’indagine di Confcommercio sui consumi durante le feste. Tra chi non farà regali, per la maggior parte (24%) la ragione prevalente è quella di “risparmiare a causa dell’incertezza economica”. Pesano anche i rischi di contagio da Covid, ma è in calo al 21 (dal 28,9% del 2020) la percentuale di chi ha scelto di “evitare incontri per lo scambio di regali”.

Seguici e metti un Like per favore!! 0 0 0 20