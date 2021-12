FERRARA: Grande attività da parte dei Carabinieri in provincia

Seguici e metti un Like per favore!! 0 0 0 20

Nella notte tra il 26 e il 27 dicembre 2021, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ferrara, intervenivano in via Darsena, presso il parcheggio “Ex Mof“, ove un gruppo di ragazzini era stato notato saltare sui tettucci di alcune auto in sosta. All’arrivo dei militari, i giovani si erano già dileguati e la pattuglia accertava il danneggiamento di 4 autovetture, che presentavano varie ammaccature e graffi ai cofani e alle capote. Le autovetture, tutte utilitarie, risultavano di proprietà di cittadini residenti in città che, ricevuta l’amara notizi, si recavano al parcheggio per accertare i danni e valutare l’eventuale presentazione di querela nei confronti degli autori del danneggiamento. Nel frattempo i Carabinieri della Compagnia di Ferrara hanno avviato una serie di accertamenti volti all’identificazione degli autori dell’atto vandalico.

COMACCHIO: bulldog francese scappa di casa, attraversa la Romea e causa un incidente stradale.

Erano da poco passate le 23 di ieri sera 27 dicembre 2021 quando, tre amici ventenni comacchiesi stavano rientrando a casa a bordo di una Audi A3, condotta dal proprietario. I giovani stavano percorrendo la SS309 Romea all’altezza di Porto Garibaldi quando un cane attraversava repentinamente la carreggiata. Il conducente non aveva nemmeno il tempo di attuare una manovra di emergenza che l’animale impattava violentemente con l’autoveicolo. I tre, spaventati, scendevano dal mezzo ed accertavano che il cane, un Bulldog Francese, era deceduto, mentre l’auto aveva riportato danni alla parte anteriore. Con la chiamata di soccorso al 112 intervenivano sul posto una pattuglia della Compagnia Carabinieri di Comacchio e personale del canile di Migliaro, che a seguito della lettura del microchip dell’animale, riusciva a fornire indicazioni utili a rintracciare la proprietaria. La donna, domiciliata poco distante dal luogo del sinistro, giungeva sul posto e, dopo aver recuperato il corpo dell’animale, forniva i dati assicurativi al conducente del mezzo per le procedure di risarcimento.

ARGENTA: Destinatario di Ordinanza di custodia in Carcere, arrestato a S. Maria Codifiume.

Ieri 27 dicembre 2021 i Carabinieri della Stazione di Santa Maria Codifiume (Fe), nell’ambito di servizi di controllo del territorio, rintracciavano e traevano arresto, in esecuzione dell’Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere, emessa dal Tribunale di Bologna, il 50 enne ravennate M.C., presunto autore di reati sessuali e detenzione di materiale pedopornografico. Dopo le formalità di rito i Carabinieri trasferivano l’arrestato presso la Casa Circondariale ferrarese di via dell’Arginone, ove rimarrà a disposizione della Autorità Giudiziaria.

MESOLA: Tentano la truffa ma l’anziana non cade nella trappola.

Questa mattina 28 dicembre 2021, la signora M.A., 74 enne pensionata mesolana, richiedeva l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri presso la propria abitazione, chiamando l’utenza di emergenza 112. La donna riferiva di essere stata poco prima vittima di una tentata truffa, ad opera di un uomo ed una donna, i quali erano entrati in casa spacciandosi per addetti società di gestione dell’acquedotto. Dopo essere entrati i due malfattori chiedevano all’anziana di riporre denaro e monili in oro nel frigorifero, per evitare che si rovinassero durante il controllo all’impianto idrico. La pensionata tuttavia, avendo compreso di essere la vittima della “classica” truffa, riferiva alla coppia, in maniera decisa e convincente, di non possedere ori o preziosi e di non avere denaro in casa. I due decidevano quindi di allontanarsi a mani vuote dall’appartamento, mentre l’anziana vittima contattava il 112 e forniva tutti i dettagli della vicenda.

