Tutto pronto per trascorrere un capodanno in sicurezza, buona cucina e tanto divertimento. La Bocciofila Centese di via Ugo Bassi ha predisposto una cena e la classica tombola per trascorrere le ultime ore di questo 2021 assieme in piena sicurezza. Controllo del GP e distanziamento all’arrivo e poi … tutti a tavola con le leccornie preparate dallo staff dello Chef (nonché Presidente dell’associazione) Gianni Salaris.

