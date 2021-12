Seguici e metti un Like per favore!! 0 0 0 20

È con dispiacere che purtroppo dobbiamo comunicare che a causa della situazione pandemica attuale, ed in seguito a DL n.221 del 24 dicembre 2021 non si potrà tenere la tradizionale festa della Befana, con le amate castagne per i più grandi e calze per i più piccoli.

