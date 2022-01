Seguici e metti un Like per favore!! 0 0 0 20

Affidata a Matteo Veronesi, attuale presidente del Consiglio Comunale, la funzione di consigliere delegato alla Protezione Civile. Il sindaco Accorsi: “Delega di carattere tecnico a una persona che ha vent’anni di comprovata esperienza e conosce molto bene la Protezione Civile”

Cento, 3 gennaio – L’emergenza dettata dalla quarta ondata Covid torna a farsi sentire e riporta in primo piano il ruolo della Protezione Civile.

“Ho affidato a Matteo Veronesi, attuale presidente del Consiglio comunale, la delega alla Protezione Civile – comunica il sindaco di Cento Edoardo Accorsi – . Si tratta di un incarico svolto a titolo gratuito. Veronesi ha maturato una esperienza ventennale in questo campo e potrà efficacemente contribuire alle attività di contrasto alla pandemia da Covid-19”.

Matteo Veronesi ha partecipato a operazioni di soccorso e supporto in diverse emergenze nazionali e nel periodo del terremoto era responsabile operativo della Protezione civile dell’Associazione Nazionale Alpini di Cento. Su incarico di tre diverse amministrazioni comunali, assieme al collega Sergio Bonsi, fa parte del Centro Operativo Comunale (Coc) funzione volontariato.

“Nei prossimi giorni – aggiunge Accorsi – convocherò una riunione del COC per fare il punto sulle iniziative di contrasto alla pandemia per valutarne l’efficacia e l’eventuale necessità di nuove azioni da mettere in campo”.

