E’ arrivata la BEFANA all’Asilo di Renazzo

Anche quest’anno, seppur non presenti nella nostra bellissima piazza di Renazzo… per il secondo anno, è arrivata comunque la nostra BEFANA all’Asilo di Renazzo – Scuola dell’infanzia paritaria “Angelo Custode”.

Abbiamo consegnato nelle mani di Suor Flavia i dolci per le calze per nostri bimbi, come ogni anno! …anche senza Festa in piazza, non potevamo dimenticarci di loro.



Questo è stato possibile grazie al prezioso sostegno di: Gallerie Commerciali Bennet spa – Centro Commerciale Guercino Bennet di Cento e Banca Centro Emilia – BCC Agenzia di Renazzo. Vi aspettiamo il prossimo anno con la “vecchia” in piazza!

Associazione G.V.S.B. – Gli Amici della Befana di Renazzo

