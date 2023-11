E’ stato consegnato ieri a Poggio Renatico dall’Associazione “Mattia e i Suoi Amici” a Karim Gouda Said Hessani il Premio Mattia 2022 “per i nuovi importanti risultati sportivi ottenuti e la passione e dedizione nello sviluppo di nuove tecnologie e applicazioni” per persone non vedenti o ipovedenti.

E’ la seconda volta che il giovane Karim riceve il premio Mattia, infatti era stato premiato nel 2017, ex aequo con Edoardo Accorsi, attuale sindaco di Cento.

