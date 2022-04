A Parma se vai a lavorare in bici il Comune ti premia con un contributo fino a 50 euro al mese. Il progetto si chiama ‘Bike to work’ e prevede l’assegnazione di incentivi per la mobilità ciclabile a privati, enti pubblici e aziende del Comune di Parma o nelle immediate vicinanze. Nello specifico il progetto assegna un incentivo massimo di 20 centesimi a chilometro e di 50 euro mensili. “Il Comune premia i comportamenti virtuosi perché crede nella mobilità sostenibile come strumento per migliorare la salute e la qualità di vita delle persone e la qualità dell’ambiente che ci circonda: aria che respiriamo e decongestionamento del traffico” ha ribadito l’assessora all’Ambiente e mobilità Tiziana Benassi. L’articolo completo su Repubblica Parma

