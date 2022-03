A RENAZZO NASCE ‘L’ESPOSITIVA’

A Renazzo, all’interno della Biblioteca Comunale nasce “L’ESPOSITIVA”. La sala espositiva della Biblioteca di Renazzo, un tempo sede del Museo Parmeggiani diventa, semplicemente, “L’Espositiva”. Negli ultimi due anni sono state ospitate diverse mostre fotografiche e attualmente è possibile visitare due esposizioni “di giocattoli e fumetti” organizzate dall’Associazione Mattia e i Suoi Amici (che da luglio 2019 gestisce la biblioteca, ndr).”Per rilanciare l’attività della stessa sala – affermano i responsabili dell’Associazione – abbiamo pensato di creare una comunicazione social dedicata, in modo che la Sala diventi sempre più incubatore e contenitore per iniziative culturali “Sono stati quindi aperti un profilo instagram (https://www.instagram.com/lespositiva/) e un nuovo sito (https://lespositiva.webnode.it/) L’Espositiva è a disposizione di tutta la collettività. “Il nostro obiettivo per il 2022 sarà quello di far conoscere L’espositiva soprattutto al di fuori del territorio comunale, sperando che possa portare, anche se in minima parte, benefici al turismo del territorio”

