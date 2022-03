Nell’ultima domenica del mese di febbraio, Acqua Time è stata impegnata in diversi bordi vasca con più manifestazioni svolte nell’arco della giornata. Infine sono arrivate le classifiche definitive con i pass per le finali regionali di categoria in vasca corta.

Il Fondo Indoor ha visto protagonisti Andrea Barchetti categoria ragazzi 1 e Anna Marisaldi categoria ragazze 2, entrambi impegnati nei 3000m. Per Andrea con 37’33”10 arriva una medaglia d’argento,mentre Anna chiude con un’ottima performance al 5° posto.

Per la 2° tappa del Circuito Regionale Master Emilia-Romagna la categoria U20 si fa notare con Diego Banzi chiude i 100 farfalla in 1’05″02 conquistando la medaglia di bronzo, Thomas Dalmonte sigla 25″85 nei 50 stile libero strappando un bronzo e il capitano Christian Busi fa doppietta di ori e titoli regionali nei 50 stile libero con 25″06, e nei suoi 100 rana chiusi in 1’04″16.

Per la sezione Giovani medaglia d’oro per Lucilla Magri nei 50 e 200 dorso, per Sara Marisaldi nei 50 stile libero e Davide Sala che domina i 100 farfalla; medaglia d’argento per Anna Marisaldi nei 200 stile libero, Sara Marisaldi nei 100 rana e Luca Ansaloni nei 50 stile libero; bronzo per Andrea Veronese nei 50 e 200 stile libero, Andrea Barchetti nei 50 dorso, Matteo Serra nei 50 dorso, Chiara D’Arienzo nei 100 rana, Davide Sala nei 50 stile libero e nella staffetta 4×50 mx mista categoria ragazzi, composta da Magri, Salone, Barchetti e Cavicchi.

Infine, a seguito della pubblicazione delle graduatorie regionali, i ragazzi che andranno a difendere i colori giallo blu del Circolo Nuoto UISP Bologna per il gruppo di Cento è composto da:

Anna Marisaldi, 200-400-800 stile libero e staffetta ragazze 4×200 stile libero;

Lucilla Magri 100-200 dorso e staffetta ragazze 4×100 mista (frazione dorso);

Barchetti Andrea 100-200-400 stile libero, 200 dorso e staffetta ragazzi 4×200 stile libero;

D’Arienzo Chiara seconda riserva nei 100 rana junior 1;

Marisaldi Sara 50 farfalla, 50 dorso, 50-100-200 stile libero e nelle 3 staffette junior 4×200 stile libero, 4×100 stile libero e mista (frazione stile libero);

Luca Ansaloni 50 stile libero e seconda riserva 100 stile libero junior 2;

Matteo Serra 50-100 farfalla, 50-100 dorso, 100 misti e staffette junior 4×100 stile libero e mista (frazione farfalla);

Valeria Gallerani nella staffetta senior 4×100 stile libero;

Davide Sala 50-100-200 farfalla, 200 stile libero, prima riserva nei 50 stile libero e nelle 3 staffette cadetti 4×200 stile libero, 4×100 stile libero e mista (frazione farfalla).

Le finali si svolgeranno i prossimi due weekend 5-6 marzo e 12-13 marzo, presso lo stadio del nuoto di Riccione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...