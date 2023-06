AL VIA LA GARA PER LA GESTIONE DELLA PISCINA DI CENTO

Di Marco Cevolani

Continua il percorso di rinnovo delle convenzioni per la gestione degli impianti sportivi: è stato pubblicato all’albo pretorio l’avviso pubblico per l’individuazione di associazioni o società sportive, senza fini di lucro, interessate a rigenerare, riqualificare o ammodernare la piscina di di Cento. L’impianto sportivo sito in via Manzoni n. 19 a Cento (FE) comprende un’area interna di 2.023 mq., comprendenti 3 vasche, spogliatoi, locali tecnici, reception e bar, come risultante dalla planimetria allegata al presente avviso comprensiva dei riferimenti catastali.

Sul finire degli anni novanta fu edificato l’ampliamento che si sviluppa come una fascia a ferro di cavallo intorno al corpo originario ed è costituito da un corpo di fabbrica di altezza inferiore. La gestione dell’impianto è gratuita.

Tuttavia, tenuto conto delle condizioni dell’impianto e della redazione di un PEF dell’impianto, per mantenere la sostenibilità economico finanziaria dell’investimento richiesto e per garantire la vita utile del fabbricato di 5 anni, il Comune di Cento erogherà all’ASD/SSD individuata un contributo annuale fisso massimo di € 60.000,00

