ANC: Controllo del territorio da parte dell’ANC di Cento, servizi nei parchi e in centro storico

Proseguono i servizi di controllo del territorio centese da parte dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Cento. I servizi, coordinati, in sinergia con la Polizia Locale, si svolgono durante i fine settimana con pattugliamenti a piedi in centro storico e nei parchi cittadini. Un servizio fortemente richiesto e molto apprezzato dalla popolazione come deterrente per la micro-criminalità. La presenza rassicurante dei volontari in divisa aumenta il senso di sicurezza percepita alle persone che affollano il centro cittadino e gli spazi verdi del territorio. Si tratta di un valido aiuto alle Forze dell’Ordine che quotidianamente lavorano sul territorio per garantire alla popolazione una vita tranquilla e sicura sia negli spazi aperti che nelle loro abitazione e luoghi di lavoro. Polizia, Carabinieri e Giardia di Finanza svolgono un lavoro encomiabile e la presenza dei volontari dell’ANC di Cento rende ancor più solido il senso di sicurezza nelle persone.

