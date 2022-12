Anche a Cento nasce il comitato di sostegno a Stefano Bonaccini, in corsa per la segreteria nazionale del Pd

Promotore e coordinatore del gruppo di sostengo a Bonaccini è Ivan Greghi, già segretario del Partito Democratico poi succeduto da Mattia Franceschelli.

“Stefano è un ottimo amministratore, in questi anni ha portato la nostra regione ad essere un’avanguardia in termini di industria, sanità e istruzione. Il Partito democratico necessita di una figura come la sua. Con responsabilità, competenza e determinazione, per il bene del nostro Paese, farà sicuramente un ottimo lavoro. Questo congresso non è solo l’occasione per rinnovare e cambiare la leadership del Partito Democratico, ma è anche opportunità di selezione e crescita di una nuova classe dirigente. La comunità democratica non può perdere l’occasione di avere quale guida politica chi in questi anni ha messo in campo competenza e passione costruendo un modello politico in grado di generare un virtuoso modello di governo.

In questi anni la vicinanza tra Stefano Bonaccini e il nostro territorio è stata sotto gli occhi di tutti, sono infatti numerose le visite e le presenze di Bonaccini ad eventi ed iniziative. Proprio ora Cento non può venire meno a questo legame.

Già in queste prime settimane, su tutto il territorio nazionale, sono nati molti comitati a sostegno della candidatura di Bonaccini. Alla sua figura si sono avvicinati, oltre i tantissimi iscritti del PD e normali cittadini, anche tanti amministratori. Sono infatti già tantissimi gli amministratori che hanno sottoscritto il sostegno a Stefano Bonaccini. Tra questi non mancano i Centesi, primo tra tutti il sindaco di Cento, Edoardo Accorsi e, con lui, la consigliera comunale e provinciale Rosa Sandoni e il consigliere comunale Alessandro Cortesi.

Chiunque voglia aderire al comitato e sostenere Bonaccini può farlo mandando una mail a comitato100xbonaccini@gmail.com “

