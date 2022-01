ARGENTA: Arrivano le sanzioni per la violazione delle norme Covid, chiuso il bar “Open Space”

I Carabinieri della Stazione di Argenta (Fe), hanno notificato, ai titolari del bar “Open Space” sito in località San Biagio di quel comune, il provvedimento di chiusura, emesso dalla Prefettura di Ferrara, a seguito dell’inoltro di verbali di contravvenzione da parte degli stessi Carabinieri. Il locale pubblico dovrà ora, per disposizione della Autorità, restare chiuso per 10 giorni ed i titolari dovranno pagare una sanzione amministrativa di 400 euro, per essere contravvenuti, la sera del 31 dicembre 2020, alle norme di contenimento pandemico, durante la c.d. “prima ondata”.

Vi è tuttavia da evidenziare che l’esercizio pubblico risulta non aver ripreso l’attività dopo la chiusura del 31 dicembre scorso.

Proseguono le verifiche da parte dell’Arma estense sul rispetto delle normative di contenimento covid 19 nell’ambito di tutta la provincia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...