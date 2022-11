Ieri sera un’auto bruciata ad Argenta, in via Giuliana. Ieri sera verso le 21,30, il proprietario di un’auto (60 enne di Longastrino) rimasto in panne, lasciava l’auto a bordo strada che, per cause accidentali, prendeva fuoco e andava distrutta.

