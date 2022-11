Ass. Culturale Partecipanza Attiva: Il Presidente Marco Rabboni incontra il Commissario Regionale nella Partecipanza Agraria di Cento dott. Stefano Sola

Sabato 19 Novembre sono stato ricevuto – spiega Marco Rabboni Presidente dell’Associazione Partecipanza Attiva – dal Commissario Regionale nella Partecipanza Agraria di Cento dott. Stefano Sola. Questo incontro viene dopo che noi dell’Associazione Partecipanza Attiva – continua Rabboni – da mesi abbiamo sollevato il problema della siccità che dalla primavera 2022 e per tanti mesi ha causato ingenti danni all’agricoltura, i quali, si sommano ai già tanti grattacapi che le aziende agricole nel questo funesto 2022 si devo confrontare e che non stia qua a ricordare … Un discorso che riprendere nel momento in cui il Commissario sarà nel pieno delle sue funzioni …

Comunque è stato un incontro positivo, perché, al Commissario , oltre, aver esposto la problematica dei danni causati dalla forte siccità si è evidenziate alcune soluzioni e altre problematiche di funzionalità del territorio partecipativo … Comunque abbiamo raccolta la disponibilità del Commissario Stefano Sola,

quando sarà nel pieno della sua funzionalità e nel rispetto delle sue competenze, a trovare soluzioni per il bene dell’Antico Ente !

